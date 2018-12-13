استمرار استقرار الذهب مع ثبات الدولار وصعود الأسهم

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب، اليوم الخميس، في ظل استقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزًا سعر الذهب.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد استقر كل من السعر الفوري للذهب والعقود الأميركية الآجلة للمعدن عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة) و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا» في سنغافورة، ستيفن إينس: «معنويات السوق محايدة اليوم. حصلنا على أجواء إيجابية أكثر بعض الشيء عما توقعنا على صعيد توترات التجارة الأميركية - الصينية، وهو ما يكبح فرص الصعود».

وأضاف: «الدولار لم يتحرك تحركًا يذكر، وتلك هي شارة الذهب الحقيقية نظرًا لاستمرار ترابطهما»‬.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.063، بعد أن نزل عن أعلى مستوى في شهر خلال ليل الأربعاء.

وصعد البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1268.25 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 1269.07 دولار.

وارتفع المعدن بقوة بفعل أنباء أن الصين ستخفض الرسوم على واردات السيارات الأميركية، مما يعزز الآمال بأن يستفيد القطاع من طلب إضافي حسبما قال محللو «ايه إن زد» في مذكرة.

وزادت الفضة 0.1% إلى 14.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 801.99 دولار للأوقية.