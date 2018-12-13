أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم.

كما تتلقى أسعار النفط الخام الدعم من تخفيضات إنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أُعلنت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بعد أن خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب على النفط للعام 2019، وفق وكالة «رويترز».

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنتًا أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.25 دولار للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.

وفي مؤشر على رغبة الصين في خفض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، قامت بكين بأول عمليات شراء كبيرة من فول الصويا الأميركي في أكثر من ستة أشهر أمس الأربعاء، مما ساعد المستثمرين على أن يتنفسوا الصعداء، مما دفع أسواق الأسهم عمومًا للارتفاع وأسعار النفط للصعود.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر مقارنة مع توقعات بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.

وقالت «أوبك» إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميًّا بما يقل 100 ألف برميل يوميًّا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1.53 مليون برميل يوميًّا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليًّا.