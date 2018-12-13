9 مليارات دولار كلفة خسائر حرائق كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 10:20 صباحا
حريق كامب فاير يلتهم منزلًا في شمال ولاية كاليفورنيا. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأميركية أنّ الحرائق التي دمرت في نوفمبر الماضي آلاف المنازل في ماليبو وشمال ولاية كاليفورنيا وأوقعت 88 قتيلًا، تسبّبت بخسائر مادية تقدّر كلفتها بتسعة مليارات دولار على الأقلّ.

وقال الناطق باسم هيئة الإٍشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا، ديف جونز، في بيان أمس الأربعاء بحسب وكالة «فرانس برس»، إنّ «حرائق الغابات المدمرة في 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا».

ولفت الناطق إلى أنّ كلفة هذه الحرائق لا تنفك تزداد مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

وأضاف أنّه «حتى اليوم (الأربعاء) تلقّت شركات التأمين أكثرمن 40 ألف طلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق نوفمبر في شمال الولاية في ماليبو ومدن أخرى قريبة من لوس أنجليس»، مشيرًا إلى أنّ الكلفة التقديرية لهذه الخسائر تبلغ 9.5 مليار دولار.

وأتت هذه الحرائق الثلاث على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.

لكنّ ناطقة أخرى باسم الهيئة قالت لفرانس برس إنّ هذه الأرقام والتقديرات لا تزال موقّتة وهي مرشّحة للارتفاع بقوة.

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