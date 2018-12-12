الإمارات: الدول النفطية تجتمع أبريل المقبل لتقييم خفض الإنتاج

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في فيينا

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، أن الدول المنتجة للنفط ستجتمع في أبريل المقبل لإجراء مراجعة لمبادرة خفض الإنتاج وتوقيع اتفاق تعاون طويل الأجل.

وقال سهيل المزروعي على هامش مؤتمر اقتصادي في دبي: «في أبريل، سنعقد اجتماعًا لمراجعة القرار»، وفق «فرانس برس».

وأكد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أبلغت الزبائن بالفعل أنها ستقوم بخفض الإنتاج بمعدل 2.5%، بدءًا منذ يناير المقبل. وتنتج الإمارات نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميًّا.

وأضاف أن الدول المنتجة للنفط قررت الاجتماع في أبريل بدلًا عن يونيو «للسماح لنا باتخاذ القرار المطلوب قبل نهاية مدة الستة أشهر».

وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والمنتجين من خارجها، إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًّا، بهدف احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته 30% في شهرين.

وأكد الوزير الإماراتي أن قرار خفض الإنتاج سيساعد في إعادة التوازن للسوق النفطية العام 2019، وقال: «توقعنا أن يكون هناك تباطؤ في الطلب على البترول لذلك كان قرارنا تخفيض الإنتاج».

وستقوم الدول المنتجة للنفط بتوقيع اتفاق تعاون طويل الأمد في أبريل المقبل بين الدول الأعضاء في «أوبك» والدول خارجها.

وبحسب المزروعي، فإن التحالف مع روسيا وبعض الدول المنتجة جعل دور «أوبك» أقوى وأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للدول النفطية معًا تبلغ 50 مليون برميل يوميًّا مقارنة مع 30 مليون برميل هي القدرة الإنتاجية لدول «أوبك» وحدها.