إسبانيا تعلن رفع الحد الأدنى للرواتب 22%

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (فرانس برس)

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أنه سيزيد بمرسوم الحد الأدنى للأجور بنسبة 22٪، خلال جلسة لمجلس الوزراء مقررة في 21 ديسمبر الجاري في برشلونة.

وقال سانشيز أمام النواب إن «المجلس سيوافق في 21 ديسمبر على رفع الحد الأدنى للأجور»، مضيفًا أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق ابتداءً من 2019 وستشكل أهم زيادة منذ 1977، وفق «فرانس برس».

وأوضح أنه سيتم رفع راتب الحد الأدنى الشهري من 858 يورو إلى 1050 يورو.

ويعمد بيدرو سانشيز إلى تمرير تدبير أساسي من مشروعه لميزانية 2019، ولا يتوافر له في هذا الوقت الدعم الضروري لإقراره بالتصويت في البرلمان.

وبموجب مشروع الموازنة، المنشور بداية أكتوبر، سيكلف هذا التدبير الدولة 340 مليون يورو. وقد انتقدته المعارضة اليمينية بقسوة.