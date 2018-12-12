استمرار صعود الدولار لليوم الثالث مع ارتفاع عوائد السندات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 11:18 صباحا
دولارات. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

وربما تقترب أسعار الفائدة الأميركية من ذروتها، لكن الفوارق النسبية بين أسعار الفائدة ما زالت تقدم بعض الدعم لمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، إذ ارتفع 0.02% إلى 97.41، وفق وكالة «رويترز».

كما تلقى الدولار دعمًا من تقارير عن أن الصين تدرس خفض رسوم الاستيراد على السيارات الأميركية الصنع إلى 15% من 40% حاليًا، وأن محكمة كندية قضت بإطلاق سراح المديرة المالية لـ«هواوي» تكنولوجيز بكفالة.

غير أن تحركات السوق كانت محدودة، حيث لم يطرأ تغير يذكر على العملات التي تعتبر مؤشرًا على شهية المستثمرين للمخاطرة مثل الدولار الأسترالي واليورو أمام الفرنك السويسري اللذان استقرا دون تغيير يذكر.

وكان الجنيه الإسترليني هو الخاسر الأكبر، حيث نزل عن 1.25 دولار، بعدما توصل مشرعون إلى إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى 6.886 يوان للدولار، معززًا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة. وزاد اليوان أمس الثلاثاء بدعم من أنباء عن أن بكين وواشنطن تبحثان الخطوات التالية في محادثاتهما التجارية.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الين الياباني عند 113.445 ين، بعدما لامس أعلى مستوياته في أسبوع عند 113.52 ين.

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