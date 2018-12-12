الإمارات والسعودية تبدآن استخدام عملة رقمية في عمليات التسوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 10:32 صباحا
مصرف الإمارات المركزي. (الإنترنت)

أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، اليوم الأربعاء، أن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود، بما في ذلك عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها لذلك الغرض.

وقال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي بحسب وكالة «رويترز»، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.

وكان نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي للاستراتيجية والتميز، محسن بن علي الزهراني، قال، الشهر الماضي، إن العملة مغطاة بالنقد في البنك المركزي، وستستخدم بين البنوك السعودية والإماراتية، كمدفوعات في البنوك، على أن يشمل ذلك عددًا محددًا من البنوك في البلدين.

ومن المقرر أن تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على دراسة مدى ملاءمة استمراريتها والتوسع فيها بين البنوك من عدمه.

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