أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 09:10 صباحا
مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم الأربعاء، متأثرة بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق  منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها حول خفض الإنتاج والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأميركي.

وربح برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم يناير 49 سنتًا ليبلغ سعره 52.14 دولارًا في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير فقد ارتفع 53 سنتًا إلى 60.73 دولاراً.

وتسجل أسعار النفط تحسنًا منذ إعلان «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا، الجمعة، عن خفض في الإنتاج قدره 1.2 مليون برميل يوميًا للأشهر الستة المقبلة.

وبعد ارتفاع سريع جاء انخفاض واضح بينما تشعر الأسواق بالقلق من طرق تطبيق الاتفاق في أجواء التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال المحلل لدى مجموعة «أواندا» المالية، ستيفن اينيس، إن «التفاؤل تجدد بعد نشر موسكو والرياض تفاصيل عن الاقتطاعات في الإنتاج».

في الوقت نفسه، ذكر الاتحاد المهني «المعهد الأميركي للنفط» أن المخزونات الأسبوعية للخام الأميركي تراجعت بمقدار 10.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر مما كان يتوقعه الممحللون.

وقال اينيس إن «انتعاش أسواق الأسهم العالمية تحت تأثير الآمال في تحقيق تقدم بشأن المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دعم الأسعار».

وتحسنت الأسعار لسبب آخر هو الأنباء عن إغلاق واحد من أكبر الحقول النفطية في جنوب غرب ليبيا.

وكان برميل برنت أغلق على 60.20 دولارًا في لندن، أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 23 سنتًا. ووصلت أسعار نفط برنت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي. أما برميل النفط الخفيف، فقد ربح 65 سنتًا وبلغ سعره 51.65 دولارًا عند الإغلاق في نيويورك.
 

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