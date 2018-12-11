الصين تعتزم مضاعفة عدد مطاراتها بحلول العام 2035

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 02:13 مساء
طائرة تابعة لشركة «ديلتا» الأميركية للطيران تنتظر للإقلاع في مطار بكين. (أ ف ب)

تعتزم الصين مضاعفة عدد مطاراتها تقريبًا بحلول العام 2035، وهو العام الذي ستصبح فيه بكين السوق العالمية الأولى في مجال النقل الجوي متقدمة على الولايات المتحدة.

ونقلت جريدة «تشاينا دايلي» الناطقة بالإنكليزية عن إدارة الطيران المدني أنه سيجري بناء 216 مطارًا إضافة إلى المطارات الـ234 الموجودة مضيفة أن طلب نقل الركاب في الصين سيشكل في العام 2035 ربع الطلب العالمي، في نسبة أكبر من نسبة طلب النقل الجوي في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي العام الماضي، سجّلت المطارات الصينية 552 مليون رحلة وهو عدد من المفترض أن يبلغ 720 مليون بحلول العام 2020 وهذا النمو يجعل تطوير بنى تحتية جديدة ضرورة ملحةً.

وأشار مدير التنمية وتوقعات الإدارة إلى أن «الخدمة تحسنت لكن المطارات اليوم هي بعيدة من أن تكون مناسبة وهي موزعة بشكل غير متكافئ في أنحاء البلد».

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