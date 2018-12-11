وزير الطاقة السعودي يلتقي نظيره الأميركي ويناقشان أوضاع سوق النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:59 صباحا
وزير الطاقة الأميركي ريك بيري (أرشيفية: فرانس برس)

أجرى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، محادثات مع نظيره الأميركي ريك بيري في السعودية، وناقشا وضع الأسواق بعد إعلان منظمة «أوبك» الاتفاق على خفض إنتاجها الكلي.

وكتب الفالح على «تويتر»، أمس الإثنين، إنهما ناقشا أوضاع سوق النفط والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين خلال اجتماع في مدينة الظهران الشرقية، وفق «فرانس برس».

من جهته، كتب بيري في تغريدة، أنه بحث الحاجة إلى «أسواق مفتوحة وحرة وعادلة مع السعوديين».

وصدر القرار بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يعزز الكارتل الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

وكان الفالح تجاهل الضغوط الأميركية الأسبوع الماضي، قائلًا: «لا نحتاج إلى إذن من أي شخص لخفض الإنتاج»، كما قال قبيل اجتماع «أوبك» الأخير: «إن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها أن تطلب منا ما يجب أن نفعله».

ووافقت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» و 10 دول أخرى من خارجها بينها روسيا، الجمعة الماضي، على خفض الإنتاج الكلي بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من يناير في محاولة لعكس الانخفاض الأخير في الأسعار.

والأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ عقود، قامت الولايات المتحدة بتصدير الخام والمشتقات النفطية.

وكان هذا آخر المؤشرات إلى الكيفية التي رفع بها النفط الصخري مكانة الولايات المتحدة في أسواق النفط العالمية.

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