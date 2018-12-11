أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:25 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1252.1 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 ديسمبر للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1% إلى 777 دولارا للأوقية. وكانت الأسعار نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

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