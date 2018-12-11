واشنطن وبكين تناقشان جدولًا زمنيًا لمفاوضاتهما التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:00 صباحا
ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنّ مسؤولًا صينيًا تباحث هاتفيًا مع مسؤوليَن أميركيَّين في جدول زمني للمفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان، في بيان نقلت عنه «فرانس برس»، إن «نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تباحث هاتفيًا مع كل من وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر في سبل تنفيذ التفاهم الذي توصّل إليه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ».

وخلال قمتهما في الأرجنتين، اتّفق الرئيسان الأميركي والصيني على هدنة لمدة 90 يومًا، تنتهي في الأول من مارس، تجمّد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حاليًا على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنويً.

وفي بيانها المقتضب، قالت بكين إنّ ليو تباحث مع المسؤوليَن الأميركيَّين في الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة، من دون أن تحدد أين ومتى سيحدث ذلك.

ولم يوضح البيان كذلك ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع محادثَيه الأميركيين في قضية المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات مينغ وانزو، التي اعتقلتها كندا بناء على مذكرة توقيف أميركية لاشتباه الأميركيين بانتهاكها عقوباتهم على إيران.

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