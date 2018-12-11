أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 09:59 صباحا
حقل الشرارة النفطي

عوضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعض خسائرها التي تكبدتها أمس، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي.

 ورغم ذلك، لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة «أوبك» كافيًا للحد من تخمة المعروض، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، عن آخر إغلاق لها مسجلة 60.30 دولار للبرميل. كذلك صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 19 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولار للبرميل.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، في وقت متأخر من مساء الإثنين، حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.

وقالت المؤسسة في بيان إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميًا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميًا في حقل الفيل النفطي.

وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته 3% في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها «أوبك»، الأسبوع الماضي.

وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر، وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.

وقال رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا» للوساطة بسنغافورة، ستيفن إينيس: «لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافيًا لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية. حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي ... يسهمان في الضغوط البيعية».

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