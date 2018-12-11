نوفاك: روسيا تبدأ خفض إنتاجها النفطي في يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 09:11 صباحا
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تنوي خفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميًا على الأقل في يناير المقبل، بموجب اتفاق الإنتاج العالمي الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وأضاف نوفاك، وفق ما أوردت «رويترز»، أن روسيا تعتزم خفض إنتاجها النفطي تدريجيًا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها، بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على تخفيض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا في مسعى لرفع الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان في ختام الاجتماعات: «سنخفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا»، موضحًا أنه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800 ألف برميل يوميًا للدول الـ14 الأعضاء في «أوبك» و400 ألف برميل لشركائها العشرة وبينهم روسيا.

وإيران غير مشمولة في الاتفاق، وكانت طلبت إعفاءها من أي خفض للإنتاج نظرا لتداعيات العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي. وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه: «إيران مستثناة رسميًا من هذا الاتفاق».

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