اتفاق خفض إنتاج النفط يدفع خام برنت للارتفاع

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين، بعد أن اتفقت «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات من يناير.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.03 دولار للبرميل بزيادة 36 سنتًا أو ما يعادل 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات الأسعار في العام المقبل تظل ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.

وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، يوم الجمعة إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، إذ يقلص أعضاء «أوبك» الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميًا بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يوميًا.

وقال متعاملون إن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضًا والبالغ إنتاجه 315 ألف برميل يوميًا ساهم في دفع برنت للارتفاع.

لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضت عشرة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأميركي في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأميركي المزدهر في التخفيضات المعلنة.

وقال بنك «مورغان ستانلي» الأميركي إن الخفض «كاف على الأرجح لموازنة السوق في النصف الأول من 2019 والحيلولة دون ارتفاع المخزونات».

وأضاف أنه يتوقع «أن يبلغ برنت 67.5 دولار للبرميل بحلول الربع الثاني من 2019 انخفاضًا من 77.5 دولار قبله».