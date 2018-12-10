المفاوض الأميركي لا يعتزم تمديد الهدنة التجارية مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 10:01 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى طاولة العشاء في بوينوس آيرس

لمح كبير المفاوضين الأميركيين المكلف إجراء مباحثات مع الصين إلى أنه لا يعتزم تمديد هدنة التسعين يومًا، التي تم التوافق في شأنها الأسبوع الماضي، بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال ممثل الولايات المتحدة للتجارة روبرت لايتهايزر عبر شبكة «سي بي إس»: «في ما يعنيني، هناك مهلة محددة. حين بحثت الأمر مع رئيس الولايات المتحدة، لم يتحدث عن تجاوز مهلة مارس، بل تحدث عن التوصل إلى اتفاق خلال تسعين يوما»، وفق «فرانس برس».

وبدا أن تصريحاته لايتهايزر، أمس الأحد، تضع حدًا للتصريحات المبهمة لترامب حول فكرة تمديد الهدنة، إذ كتب الرئيس الأميركي في تغريدة، الثلاثاء: «المفاوضات مع الصين بدأت. وستتوقف بعد تسعين يومًا من تاريخ عشائنا الرائع مع الرئيس شي في الأرجنتين إلا إذا تم تمديدها».

واعتبر لايتهايزر أن توقيف المديرة المالية في مجموعة هواوي الصينية لن يؤثر في شكل كبير على المفاوضات التجارية القائمة رغم احتجاج بكين الشديد ومطالبتها بالإفراج عنها.

وقال: «من وجهة نظري، لن يكون لذلك تأثير فعلي. إنها قضية جنائية منفصلة تمامًا عن عملي أو عما يقوم به الأشخاص العاملون على السياسة التجارية».

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، شن ترامب هجومًا على السلوك التجاري لبكين، وخصوصًا لجهة إجبارها الشركات الأجنبية العاملة ضمن أراضيها على نقل التكنولوجيا، وعدم احترامها لحقوق الملكية الفكرية.

وإثر عشاء في بوينوس آيرس الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين، أعلن الرئيسان الأميركي والصيني توصلهما إلى تسوية بعد أشهر من الحرب التجارية التي تمثلت في تبادل فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.

وأمهل الأميركيون الصين حتى بداية مارس للتوصل إلى نتائج ملموسة. وعلقوا أيضًا فرض رسوم بقيمة 25% على مئتي مليار دولار من السلع الصينية المستوردة.

وفي مقابل هذه الهدنة، وافق الصينيون خصوصًا على شراء مزيد من المنتجات الأميركية وتقليص العجز التجاري الهائل (335 مليار دولار) مع واشنطن.

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