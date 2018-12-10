الادعاء الياباني يأمر باستمرار توقيف كارلوس غصن وتوجيه تهم إضافية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 09:27 صباحا
كارلوس غصن

وجه المدعون العامون في طوكيو رسميًا لكارلوس غصن تهمة ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتصريحه عن راتب أقل وأصدروا مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة إضافية بحقه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

وأمر القضاء الياباني، اليوم الإثنين، بإعادة توقيف غصن بتهمة إضافية وهي عدم تصريحه عن أربعة مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق «فرانس برس».

وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن الادعاء العام الياباني وجه التهمة أيضًا إلى كيلي وشركة نيسان نفسها، لأن الشركة هي التي قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.

وينفي غصن هذه الاتهامات وهو في حالة ذهنية «قتالية»، وفق مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يقودها رسميًا رغم  تعيين رئيس مؤقت لها.

واُعتقل رئيس شركة نيسان السابق في 19 نوفمبر في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه في قطاع الأعمال والإدارة العالم بصدمة.

وعزلتا نيسان وميتسوبيشي، الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو، غصن رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني-البرازيلي من رئاستيهما.

ويقبع غصن، الذي تعرض في السابق لانتقادات بسبب أسلوب عيشه الباذخ، حاليًا وحيدًا في زنزانة تبلغ مساحتها خمسة أمتار مربعة في أحد سجون طوكيو. وذكرت تقارير أنه أبلغ زواره من السفارات أنه يحظى بمعاملة جيدة، لكنه اشتكى من البرد.

«طائر فينيق لبناني»
ووفق وكالة أنباء «كيودو» فقد أقر غصن بتوقيع وثائق لتأجيل جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته الى التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح عنه لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي.

وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها.

ويشتبه في أن غصن قام بتأجيل جزء من دخله لتجنب انتقادات الموظفين والمساهمين لارتفاع راتبه.

وقدمت نيسان التماسًا لمحكمة في ريو دي جانيرو للمطالبة بمنع ممثلي غصن من دخول شقة فخمة مطلة على شاطئ كوباكابانا الشهير.

وتبدأ المحاكمة في اليابان في محكمة محلية. وبإمكان المدعين والمتهمين الاستئناف بعد صدور الحكم أمام محكمة عليا، لكن هذا قد يستغرق عدة سنوات قبل التوصل إلى حكم نهائي.

وفي حال إدانته قد يواجه غصن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، ومن غير الواضح ما إذا كان بالامكان اخراج غصن من السجن بكفالة قبل المحاكمة المحتملة.

وتمثل هذه القضية انقلابًا مذهلًا لشخص اشتهر عالميًا بعد مساهمته في إنقاذ نيسان من الإفلاس وإعادة بنائها كشركة ناجحة تدر الأرباح.

وبدأت نيسان اختيار خليفة لغصن، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي في 17 ديسمبر.

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