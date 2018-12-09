القطاع العقاري اللبناني قاب قوسين من الانهيار

ورشة بناء متوقفة في وسط بيروت قرب مسجد محمد الأمين (ا ف ب)

مبان قيد الإنشاء مهجورة، أبراج فارغة وعمارات ارتفعت أعمدتها فقط، أمثلة عن مشاريع عقارية توقف بناؤها أو الإقبال على شرائها، في ظل أزمة تهدد بانهيار قطاع لطالما شكّل أبرز ركائز الاقتصاد المتداعي أساسًا في لبنان، وفق تقرير لـ«فرانس برس» استعرض هذه الأزمة.

وشهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين العامين 2008 و2011، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سورية المجاورة.

وذكرت «فرانس برس» أن الطلب تراجع محليًا، وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون الأثرياء، الذين كانوا في أساس هذه الطفرة، عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري. وأضيف إلى ذلك تراجع أسعار النفط منذ العام 2014.

وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين إلى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة.

ويقدر الخبير العقاري لدى شركة رامكو للاستشارات العقارية، غيّوم بوديسو، وجود: «نحو 3600 شقة غير مباعة حاليًا في بيروت الإدارية وحدها».

ويمكن معاينة هذا الواقع من خلال جولة ميدانية على بعض المشاريع. في مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى «الساحل» الفخم على البحر والسفن الراسية هناك. ورغم انتهاء عملية بنائه في العام 2014، تم بيع شقتين فقط من إجمالي 21، مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع.

ويقول مالك المبنى حسين عبدالله لـ«فرانس برس»: «عندما بدأنا الأشغال في العام 2010، كان الوضع مختلفًا كليًا».

ويوضح أنه اضطر إلى التنازل عن ثماني شقق لصالح أحد المصارف من أجل تسديد ديونه.

وعلى بعد عشرات الأمتار، توقف العمل بشكل كلي منذ عامين في مشروع آخر، بعد إنهاء بناء هيكله الخارجي فقط.

ويشرح مالك المشروع، متحفظًا عن ذكر اسمه لـ«فرانس برس»: «بعنا شقة واحدة على الخريطة»، موضحًا أنه من أجل جذب الزبائن، تم تخفيض سعر المتر المربع الواحد من أربعة آلاف إلى 3200 دولار أميركي «من دون أن يكون لذلك أي تأثير على المبيع».

وتقر امرأة الأعمال ميراي شوفاني من مشروع «باب بيروت» الفخم في قلب العاصمة بأن «الطلب في السوق يكاد يكون معدومًا».

ومنذ منتصف العام 2015، توقف العمل في هذا المشروع، واقتصرت عملية البناء على إنجاز دعائمه فقط، بينما تحيط به أبنية عصرية وجديدة لكنها بمعظمها غير مأهولة.

وتوضح شوفاني: «قررنا التوقف حتى نرى كيف سيتطور الوضع».

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قروض معلّقة

ولا تسري حالة الجمود في القطاع العقاري على العاصمة فحسب. في محافظة النبطية (جنوب) مثلاً، انخفضت المبيعات بنسبة 19,2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وكذلك في محافظة الشمال، حيث تراجعت بنسبة 19,4% خلال الفترة ذاتها، وفق إحصاءات السجل العقاري.

وعلّق المصرف المركزي منذ مطلع العام منح قروض سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود، في خطوة يثير استمرارها المخاوف إزاء أزمة سكن خصوصًا في صفوف الشباب وكذلك تراجع الطلب المتباطئ أساسًا.

ويقول مروان (33 عامًا) وهو موظف في أحد المصارف لـ«فرانس برس»: «وقعت عقد شراء شقة خلال شهر يناير، لأعلم في اليوم اللاحق أنه تم تعليق القروض المدعومة».

وينص العقد الذي وقعه هذا الشاب على أن يسدّد 20% من قيمة ثمن الشقة كدفعة أولى. ويقول: «أعتمد على القرض لأدفع الثمانين في المئة المتبقية (...) والآن أخشى أن أخسر المبلغ الذي سددته من دون أن أحصل على الشقة» في حال لم يعيد المصرف المركزي منح القروض المدعومة.

وتزامن رفع الدعم عن القروض السكنية مع ارتفاع معدلات الفوائد المصرفية، جراء عدم الاستقرار السياسي مع الفشل في تأليف حكومة منذ ستة أشهر، والمخاوف من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. وتتخطى نسبة الفوائد راهنًا 10%، الأمر الذي يخفف من الإقبال على الاقتراض.

خطر الانهيار

ويثير احتمال حدوث تدهور إضافي في القطاع العقاري، المخاوف على القطاع المصرفي، الذي يعدّ أيضًا من الدعامات الرئيسة للاقتصاد اللبناني.

ويشير مصدر مصرفي لـ«فرانس برس» إلى حصول تأخير في تسديد الديون العقارية لصالح المصارف التي تقوم بإعادة جدولة البعض منها، في وقت يتعين على المطورين العقاريين والمشترين تسديد نحو 24 مليار دولار للمصارف، مما يشكل أكثر من ثلث القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

ويتحدث الأستاذ الجامعي المتخصّص في العقارات، جهاد حكيّم، لـ«فرانس برس» عن «بداية انهيار» في قطاع العقارات، معتبرًا أن كل المساعي للحد من تفاقم الأزمة ليست إلا محاولة «للتغطية على انهيارات حاصلة أو محتملة».

وفي مسعى لتفادي سيناريو كارثي، أطلق مصرفيون وشركات عقارية خلال شهر أكتوبر منصة للاستثمار العقاري بقيمة 250 مليون دولار في مرحلة أولى، هدفها شراء عدد من الشقق التي تعثّر بيعها.

ويوضح رئيس هذه المنصة، مسعد فارس، لـ«فرانس برس» أن هدفها «شراء أكثر من مئتي شقة في بيروت الكبرى وبيعها في الأسواق الخارجية»، ولا سيما للمغتربين اللبنانيين.

إلا أن الاستثمارات المتوقعة تشكل أقل من عشرة في المئة من إجمالي الشقق غير المباعة في بيروت وحدها والمقدرة قيمتها، وفق ما يوضح وائل الزين المدير العام لـ«لوسيد انفستمنت بنك» المشاركة في المنصة، ما «بين 2,5 و3,5 مليار دولار».

ويقول الزين «إنها طوق نجاة لتجنّب الغرق في انتظار إشراقة سياسية».