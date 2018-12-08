البنك الدولي يتوقع تحويلات مالية قياسية إلى الدول الفقيرة في 2018

رجل يبدل ريالات إيرانية مقابل دولار في مكتب صرافة بطهران (فرانس برس)

أفاد تقرير للبنك الدولي صدر، اليوم السبت، أن التحويلات المالية التي تشكل مصدرًا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة، شهدت ارتفاعًا سريعا هذارالعام، ومن المتوقع أن تسجل رقمًا قياسيًا.

ومن المتوقع أن يزداد حجم الأموال المرسلة الى البلدان النامية 10.8% هذا العام، ليبلغ 528 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وأوضح البنك الدولي أن هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7.8% سُجل في 2017.

وبالإجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة إلى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10.3%.

وتدفقت التحويلات المالية الى كل المناطق، ولكن خصوصًا إلى أوروبا وآسيا الوسطى (20%)، وكذلك الى جنوب آسيا (+13.5%)، ثم إفريقيا جنوب الصحراء (+9.8%) والشرق الأوسط وشمال افريقيا (+9.1%) وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي (+9.3%) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (+6.6%).

وأوضح البنك الدولي أن ازدياد هذه التحويلات المالية مرتبط مباشرة بمتانة الاقتصاد وفرص العمل في الولايات المتحدة، وبانتعاش في بلدان الخليج.

والهند واحد من أبرز البلدان التي حولت عليها هذه الأموال، مع اجمالي 80 مليار دولار، تلتها الصين (67 مليار) والمكسيك والفيليبين (34 مليار لكل منهما) ثم مصر (26 مليار).