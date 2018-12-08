الفائض التجاري بين الصين وأميركا يسجل مستوى قياسيًا في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 01:05 مساء
العلمان الصيني والأميركي على جدار مدرسة في بكين

أظهرت بيانات رسمية لإدارة الجمارك الصينية أن الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة سجّل قيمة قياسية قدرها 35.6 مليار دولار في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع الواردات.

وأظهرت البيانات المنشورة اليوم السبت أن الصادرات الصينية ارتفعت إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.8% في نوفمبر على أساس سنوي بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25%، وفق «فرانس برس».

ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في أكتوبر وقدره 31.8 مليار دولار ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 293.5 مليار دولار، مقارنة بـ251.3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

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