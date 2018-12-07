أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 08:48 مساء
بورصة فرانكفورت (رويترز)

أظهرت الأسهم الأوروبية تعافيًا صغيرًا، الجمعة، بعد ثلاث جلسات من الخسائر، لكنها سجلت أسوأ أسبوع من الخسائر في شهرين وسط قلق متزايد من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتفجر مجددًا ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

وأغلق المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو مرتفعًا 0.4%، لكنه يبقى قرب أدنى مستوياته للجلسة مع تضرر السوق من خسائر لأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت، رغم صعود أسعار النفط وتقرير فاتر بشأن الوظائف في أميركا قلص بعض التوقعات لزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأميركية.

الأسهم الأوروبية تحقق أفضل سلسلة مكاسب في عقدين

وانضم المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية، الذي له تعرض كبير للحرب التجارية، إلى قائمة طويلة من المؤشرات والأسهم التي هبطت إلى ما دون مستوياتها في بداية العام، ومن بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا كان داكس الوحيد الذي أنهى جلسة الجمعة على انخفاض.

وأغلقت أسهم شركات صناعة السيارات، وهى الأكثر عرضة للتأثر بالمخاوف التجارية، مرتفعة 0.1 فقط بعد أن هبطت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة.

وجاءت أسهم شركات النفط والغاز في مقدمة الرابحين بعد أن اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، على خفض إنتاج النفط بأكثر من توقعات السوق رغم ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع سعر الخام للانخفاض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
هروب محترف وعصيان اللاعبين وتلويح باستقالة الجهاز الفني في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
مجلس الدولة يستغرب تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ليبيا
في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني
ليبيا
صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية
ليبيا
السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًا»
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية