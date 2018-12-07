بختام اجتماعات فيينا.. «أوبك» وحلفاؤها يتفقون على خفض إنتاج النفط بحجم 1.2 مليون برميل

قال وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان، الجمعة، إن دول منظمة «أوبك» ودولاً أخرى خارجها ضمنها روسيا، قررت في ختام اجتماعات فيينا خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا أملاً بتحسن الأسعار، وفقما ذكرت وكالة « فرانس برس».

وصرح الوزير العراقي للصحفيين «سنخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا».

وأمس الخميس، قالت مصادر من «أوبك» إن المنظمة اتفقت مؤقتًا على خفض إنتاج النفط لكنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن معايير محددة للتخفيضات في الوقت الذي تنتظر فيه التزامًا من روسيا وهي منتج ذو ثقل من خارج المنظمة.

وانخفضت أسعار النفط بنحو الثلث منذ أكتوبر إلى ما لا يقل عن 60 دولارًا للبرميل في الوقت الذي رفعت فيه السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج لتعويض انخفاض صادرات إيران ثالث أكبر منتج في «أوبك».