«أوبك» تنال موافقة إيران على خفض الإنتاج

منظمة البلدان المصدرة للبترول

قال مصدر في «أوبك» إنّ إيران أعطت المنظمة الضوء الأخضر، الجمعة، لخفض الإنتاج نحو 0.8 مليون برميل يوميًا من 2019.

وأضاف المصدر لوكالة «رويترز» أن «أوبك» ستطلب لاحقًا من المنتجين غير الأعضاء فيها المساهمة في التخفيضات بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا أخرى.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول مناقشات في فيينا، اليوم الجمعة، قبل اجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا.

النفط ينخفض مع انتظار «أوبك» دعم روسيا لقرار خفض الإنتاج

وأمس الخميس، قالت مصادر من «أوبك» إن المنظمة اتفقت مؤقتًا على خفض إنتاج النفط لكنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن معايير محددة للتخفيضات في الوقت الذي تنتظر فيه التزامًا من روسيا وهي منتج ذو ثقل من خارج المنظمة.

واليوم الجمعة، قال مصدران في «أوبك» إن السعودية، المنافس اللدود لإيران، والتي فُرضت عليها عقوبات أمريكية في نوفمبر، تؤخر أيضًا التوصل لاتفاق نهائي. وقال أحد المصدرين: «إيران ستصر على استثناء لحين إلغاء العقوبات».

وتتعرض السعودية لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمساعدة الاقتصاد العالمي عبر الامتناع عن خفض الإمدادات.

ومع سعي ترامب للضغط على طهران بالعقوبات، سيقدم خفض إنتاج «أوبك» دعمًا إضافيًا لطهران عبر زيادة سعر النفط.

وقد تؤدي الأزمة المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في إسطنبول في أكتوبر إلى زيادة صعوبة اتخاذ أوبك أي قرار. ودعم ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغم مطالبة العديد من الساسة الأميركيين بفرض عقوبات صارمة على الرياض.

النفط يهبط 5% بعد تلميح «أوبك» إلى خفض أقل للإنتاج

واجتمع الممثل الأميركي المعني بإيران برايان هوك مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في فيينا هذا الأسبوع، في تطورغير مسبوق قبيل اجتماع أوبك. ونفت السعودية في البداية إجراء محادثات بين هوك والفالح.

وانخفضت أسعار النفط بنحو الثلث منذ أكتوبر إلى ما لا يقل عن 60 دولارًا للبرميل في الوقت الذي رفعت فيه السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج لتعويض انخفاض صادرات إيران ثالث أكبر منتج في «أوبك».

وحفز انخفاض السعر «أوبك» وحلفاءها على بحث تخفيضات الإنتاج، وقال الفالح، اليوم الخميس، إن تخفيضات محتملة من المشاركين في الاتفاق تتراوح بين نصف مليون و1.5 مليون برميل يوميًا.