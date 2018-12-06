الدولار والين يرتفعان بعد إلقاء القبض على مسؤولة في هواوي الصينية

ارتفع كل من الدولار الأميركي والين، اليوم الخميس، بعد إلقاء القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة في عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي بكندا مما يثير المخاوف من توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال مصدر مطلع، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إن إلقاء القبض على المديرة المالية لهواوي يرتبط بانتهاكات لعقوبات أميركية.

وتعرض الدولار لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب القلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

لكن إلقاء القبض على المديرة المالية لهواوي تكنولوجيز رفع الطلب على الدولار كملاذ آمن مع ظهور شكوك بشأن هدنة في حرب التجارة أُعلنت قبل أيام بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.2% إلى 97.202. وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.4% هذا الأسبوع لكنه منخفض 0.5% فحسب عن أعلى مستوى في 17 شهرًا 97.693 الذي لامسه في 12 نوفمبر.

وانخفض الدولار بصفة عامة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد انطفاء جذوة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وزاد الين، الذي يقبل المستثمرون على شرائه عادة في أوقات الاضطراب بالسوق، 0.2% مقابل الدولار إلى 113.05 ين، وحقق ارتفاعًا مقابل معظم العملات الأخرى.

وهبط الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بتقلب المعنويات تجاه المخاطر، 0.7% إلى 0.7220 دولار أميركي.

وتراجع اليورو قليلًا إلى 1.1328 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى هذا الأسبوع البالغ 1.1419 دولار والذي سجله الثلاثاء.