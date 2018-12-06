النفط يهبط 5% بعد تلميح «أوبك» إلى خفض أقل للإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 02:36 مساء

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، نحو 5% بعد أن لمحت منظمة «أوبك» إلى أنها قد تتفق على خفض أقل من المتوقع للإنتاج وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية جراء المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للتوترات التجارية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وقازاخستان.

كانت التوقعات تشير إلى خفض مشترك بين مليون و1.4 مليون برميل يوميًا، إلى أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل الاجتماع إن مجموعة «أوبك» وشركاءها ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميًا فقط.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار إلى 8.84 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 58.36 دولار، وتراجعت عقود الخام الأميركي 2.32 دولار إلى 50.57 دولار للبرميل.

وخسر خام برنت والخام الأميركي 30% من قيمتهما في ربع السنة الحالي وحده.

وقال أولي هانسن من بنك «ساكسو»: «بصفة عامة، يظهر هذا قوة الدفع الضعيفة في السوق حاليًا وهو ما تفاقم بوضوح مما حدث خلال الليل... من عمليات بيع في الأسهم وضعف عوائد السندات».

وأضاف: «لكن (أوبك) تعلم كيفية إدارة الأسواق. قد تدفع السوق للانخفاض ثم توجه ضربة مفاجئة بعد قليل، وقد تكون هذه هي النتيجة أيضًا».

وارتفع إنتاج أوبك النفطي 4.1% منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يوميًا.

وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يوميًا منذ نهاية 2017، إلى 56.38 مليون برميل يوميًا ليلبي نحو 60% من الاستهلاك العالمي.

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