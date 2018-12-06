بكين: سننفذ على الفور تعهداتنا لترامب بشأن التجارة

الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصين شي جينبينغ في بكين. (أ ف ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين ستنفذ «على الفور» التدابير التجارية التي اتفقت عليها مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

وقال الناطق باسم الوزارة، غاو فنغ، بحسب وكالة «فرانس برس» إن «الصين ستطبق فورًا الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على صعيد المنتجات الزراعية والطاقة والسيارات ومنتجات أخرى محددة».

وصدر هذا الإعلان بعد خمسة أيام على اللقاء الذي عقده الرئيسان في بوينوس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين سعيًا للتخفيف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، أمس الأربعاء، أن بكين «ستباشر تنفيذ نقاط محدّدة جرى التوصّل إلى توافق في شأنها» خلال اللقاء، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وأعلن ترامب بصورة خاصة في تغريداته عن وعود صينية بشراء منتجات أميركية، ولا سيما زراعية بقيمة إجمالية طائلة، وبخفض الرسوم الجمركية العالية على السيارات.

كما أكدت وزارة الخارجية أن «الفرق الاقتصاديّة والتجاريّة (التابعة) للجانبين ستدفع بشكل نشِط المفاوضات في غضون 90 يومًا وفقًا لجدول زمني وخارطة طريق واضحين»، في حين لم تكن بكين أكدت قبل ذلك على مهلة التسعين يومًا هذه التي حددها البلدان لاستئناف الحوار حول النقاط الخلافية بينهما.

وعدد غاو فنغ قطاعات جرى التوافق بشأنها، دون أن يوضح التدابير التي ستتأتى عن ذلك.

وقال إن المفاوضات الثنائية ستتناول بصورة خاصة حماية الملكية الفكرية والتعاون التكنولوجي والوصول إلى الأسواق وتجارة متوازنة.

وأفاد البيت الأبيض منذ البداية بأن المحادثات ستدور حول «تغييرات بنيوية».

وتتركز انتقادات واشنطن على ثلاثة مواضيع رئيسة هي العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين البالغ حوالي 335 مليار دولار سنويًا بحسب واشنطن، وعدم احترام الصين حقوق الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا «القسرية» التي تتهم الولايات المتحدة الصين بفرضها على الشركات الأجنبية.