رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من مغبة الحرب التجارية التي أطلقها ترامب

رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو. (أ ف ب)

حذر رئيس منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، من الخسارة التي ستلحق بالجميع في حال حدوث حرب تجارية، متحدثًا في واشنطن على مسافة مئات الأمتار من البيت الأبيض حيث أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب النزاع التجاري الحالي مع الصين.

وفي حديث أمس الأربعاء، أقر أزيفيدو في وقت تتعرض المنظمة التي يقودها منذ 2013 لانتقادات شديدة على غرار هيئات دولية عدة أخرى من الرئيس الأميركي، بضرورة إجراء إصلاحات لكنه رفض انتقادات الذين يتهمون التجارة الدولية بأنها العامل الرئيس خلف فقدان الوظائف، وهو ما يؤكده ترامب بشكل متكرر، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال أزيفيدو إن «النظام يمكن أن يكون أفضل»، مثنيًا في الوقت نفسه على ما عبرت عنه دول مجموعة العشرين من عزم على إصلاحه، خلال قمة عقدتها في نهاية الأسبوع الماضي في بوينوس آيرس.

وشدد على أنه ينبغي «تبديد فكرة أن التجارة الدولية معادلة فيها رابح وخاسر»، منددًا بذلك بنظرية إدارة ترامب، من دون ذكرها بالاسم.

ويعتمد ترامب منذ دخوله إلى البيت الأبيض في يناير 2017 نهجًا أحاديًا، فيندد بالاتفاقات التجارية وصولًا إلى سحب بلاده منها، ويفرض رسومًا جمركية مشددة لمعالجة العجز في الميزان التجاري الأميركي الذي يفسره على أنه مؤشر ضعف.

وهذا النهج الحمائي هو الذي ساهم في فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

لكن أزيفيدو لفت إلى أنه «بإمكان الجميع الاستفادة» من التجارة.

وأثنى على الهدنة الحالية التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في النزاع التجاري بينهما بعد القمة التي عقدت بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

لكنه أكد أن النمو العالمي في خطر في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكشف أن «نتائج كل دراسات المحاكاة تشير إلى أن التجارة والنمو سيتباطآن، وأن جميع الدول دون استثناء ستكون خاسرة في حرب تجارية عالمية».

وهي الرسالة ذاتها التي وجهها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأقر أزيفيدو بالقلق الذي تولده التحولات الاقتصادية لكنه اعتبر أن التغير التكنولوجي هو السبب خلف خسارة الوظائف.

وأكد بهذا الصدد أن التجارة هي على العكس «محرك للنمو والإنتاجية والابتكار وإنشاء الوظائف».

غير أن هذه الرسالة لن تلقى تأييدًا في البيت الأبيض ولا في المناطق الصناعية السابقة في الولايات المتحدة التي شهدت انتقال الوظائف إلى المكسيك والصين على مدى سنوات.

لكن أزيفيدو حرص رغم كل شيء على إبداء تفاؤل بعد قمة مجموعة العشرين، وقال «إنني على قناعة بأنها فرصة لا تسنح سوى مرة خلال جيل كامل، لإصلاح نظام التجارة الدولية».