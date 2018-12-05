النفط ينخفض متأثرًا بمخاوف النمو العالمي وتخمة الإمدادات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 10:42 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتخمة في الإمدادات الأميركية وتراجع أسواق الأسهم في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 61.14 دولار للبرميل منخفضة 94 سنتًا أوما يعادل 1.5% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.44 دولار للبرميل متراجعة 81 سنتًا أو 1.5%.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد البترول الأميركي قال إن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر إلى 448 مليون برميل في مؤشر على تنامي التخمة في أسواق النفط الأميركية.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية البيانات الرسمية للإنتاج النفطي والمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعلى نطاق أوسع فقد جاء انخفاض النفط الأميركي بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن خطر تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.

وقال «بنك أوف أميركا» إنه يتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولارًا و59 دولارًا على الترتيب في 2019.

وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.

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