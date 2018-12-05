بكين تعد بالعمل على نقاط التوافق مع واشنطن لتخفيف حدة الحرب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 10:06 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على طاولة العشاء في بوينوس آيرس

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنّها ستسعى جاهدًة إلى دفع المفاوضات التجاريّة قُدمًا مع الولايات المتحدة في غضون 90 يومًا، متعهدًة بالعمل سريعًا على نقاط التوافق التي تم التوصّل إليها مع واشنطن لتخفيف حدّة الخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن المحادثات بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي كانت ناجحة وإنها واثقة من تنفيذ اتفاقهما.

وأضافت أن «الفرق الاقتصاديّة والتجاريّة التابعة للجانبين ستدفع بشكل نشِط المفاوضات في غضون 90 يومًا وفقًا لجدول زمني واضح وخريطة طريق».

وتابعت: «ستُباشر الصين تنفيذ نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق في شأنها، وكلّما كان هذا سريعًا، كان الأمر أفضل».

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، أنّه لا يستبعد تمديد الهدنة التجارية ومدتها 90 يومًا مع بكين والتي تفاوض عليها مع نظيره الصيني في بوينوس آيرس.

وكتب ترامب في تغريدة أن «المفاوضات مع الصين بدأت. في حال لم تُمدّد، ستتوقف بعد 90 يومًا من موعد العشاء الرائع والحار جدًا مع الرئيس شي في الأرجنتين في الأول من ديسمبر».

وأضاف أن المفاوضين الأميركيين يجب أن يتأكدوا أن «اتفاقًا حقيقيًا ممكن مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه».

وكان الرئيسان الأميركي والصيني توصلا السبت إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما والتي تهدد الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام قمة مجموعة العشرين في بيونوس آيرس.

ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%، لمدة 90 يومًا.

في المقابل، وافق الرئيس الصيني خصوصًا على شراء مزيد من المنتجات الأميركية وبالتالي خفض العجز التجاري الذي يثير غضب ترامب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
«ذا إنترسبت»: 3 قواعد عسكرية لـ«أفريكوم» في ليبيا من بين 34 بأفريقيا
ليبيا
تخصيص أكثر من 11 مليون دينار لأعمال النظافة في بنغازي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر