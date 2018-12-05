كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بتقليل راتبه بمقدار 35 مليون دولار

كارلوس غصن في طوكيو (أرشيفية: فرانس برس)

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان، كارلوس غصن، يواجه تهمة جديدة تتعلق بتقليله راتبه بنحو أربعة ملايين ين (35.5 مليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت صحيفتا «نيكي» و«ماينيشي» أن مدعو طوكيو ينوي إعادة توقيف رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الإثنين المقبل.

وفي حال تأكدت التقارير، ستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي الأعمال بالتواطؤ لإخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى مارس 2015، حسب «فرانس برس».

ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 نوفمبر.

ولم يتم بعد توجيه الاتهام لغصن أو كيلي رسميًا، وينفي الرجلان التهم ويؤكدان بأنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال.

وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال.

وكان أمام السلطات آنذاك 22 يومًا لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الإثنين، ما يعني أنه من المرجح أن يقوموا بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة ما يمنحهم 22 يومًا إضافية لاستجواب رجل الأعمال.

ويواجه غصن عددًا من التهم، بينها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.

ومنذ اعتقاله المفاجئ، بدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في 17 ديسمبر.