الرئيس الصيني يوقع اتفاقات تعاون في بنما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 11:07 صباحا
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي في بنما (ا ف ب)

وقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره البنمي خوان كارولس فاريلا، الإثنين، عددًا من اتفاقات التعاون في وقت تسعى بكين إلى تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في أميركا اللاتينية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكان شي وصل إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى مساء الأحد قادمًا من الأرجنتين، حيث حضر قمة دول مجموعة العشرين وتوصل إلى هدنة في النزاع التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووقع شي وفاريلا عددًا من اتفاقات التعاون في مجال البنى التحتية والسياحة والتنمية، لتصبح بنما أول دولة في أميركا اللاتينية تبدأ شراكة مع خطة الاستثمار الضخمة الصينية بمليارات الدولارات المعروفة باسم «الحزام والطريق».

وقال فاريلا إن زيارة شي -والاستثمار الذي جلبته- تعني أن بنما ستصبح «بوابة الصين إلى أميركا اللاتينية».

وهذه أول زيارة رسمية لمسؤول صيني إلى بنما منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية في 2017 عقب قطع بنما علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وتجري الدولتان مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة.

وبعد بنما يجري الرئيس الصيني الثلاثاء زيارة إلى البرتغال تستمر يومين لتعزيز العلاقات وسط قلق في عدد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي إزاء تزايد النفوذ الصيني في القارة.

وسيلتقي شي في البرتغال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا ويوقع عددًا من اتفاقات التعاون.

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