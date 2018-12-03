الاتفاق الأميركي - الصيني يدفع أسهم أوروبا للصعود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 02:03 مساء
متعاملون في بورصة فرانكفورت

ارتفعت أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا والنفط، اليوم الإثنين، وقادت المؤشرات الرئيسية في أوروبا للصعود بقوة بعد اتفاق رئيسي الصين والولايات المتحدة على هدنة موقتة للحرب التجارية بينهما، التي أدت لاضطراب الأسواق المالية العالمية.

وقاد الاتجاه الصعودي المؤشر «داكس» الألماني، وهو الأكثر تأثرًا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وزاد 2.5% ليبلغ أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر. كما صعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.9% ويتجه لتسجيل أقوى أداء في ثمانية أشهر، وفق «رويترز».

وكانت أسهم «أنتوفاغاستا» و«أنغلو أميركان» و«جلينكور» في مقدمة الرابحين بمكاسب تتراوح بين 6.1 و6.9%.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية «دايملر» و«بي إم دبليو» و«فولكسفاغن» بين 4.8% و6.2%، كما ارتفعت أسهم شركات توريد لقطاع السيارات.

كما قفز قطاع النفط 2.6% مع ارتفاع أسعار الخام بفضل هدنة الحرب التجارية، وقبيل اجتماع لمنظمة «أوبك» خلال الأسبوع الحالي من المتوقع أن يسفر عن خفض إنتاج النفط.

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