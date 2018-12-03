الذهب يتجاوز ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 12:42 مساء
سبائك ذهبية

سجلت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بفعل تراجع الدولار، حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.

وارتفع السعر الفوري للذهب نحو 0.7% إلى 1230.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1235.2 دولار للأوقية.

وقال مدير أبحاث سوق السلع الأولية في «جيوجيت» للخدمات المالية، هاريش: «الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب»، مضيفًا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

وفيما يخص المعادن الأخرى، فقد زاد البلاديوم حوالي 1% في المعاملات الفورية إلى 1188.49 دولار للأوقية بعد أن اخترق مستوى 1200 دولار للمرة الأولى، الجمعة.

كما صعدت الفضة 1.6% إلى 14.40 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين نحو 2% إلى 812.10 دولار للأوقية.

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