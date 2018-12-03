اليورو واليوان يقودان الاتجاه الصعودي بعد الاتفاق الأميركي - الصيني

ورقات نقدية من عملات اليوان واليورو (رويترز)

قاد اليورو الاتجاه الصعودي مقابل الدولار الأميركي، اليوم الإثنين، بعد اتفاق واشنطن وبكين على الامتناع عن فرض رسوم جمركية جديدة مما شجع المستثمرين على بيع الدولار وشراء الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت عملات الأسواق الناشئة وزاد اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من 1%، كما صعد الدولار الأسترالي 1% إلى 0.7386 دولار أميركي، وفق «رويترز».

وتعافت بقوة العملات التي هوت بشدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي.

وتعد الصين أكبر مشتر لصادرات أستراليا، وكان ثمة قلق من أن يتضرر الطلب الصيني بما ينال من التجارة العالمية.

وارتفعت العملة الكندية 0.9% إلى 1.3162 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي، بينما زادت الكرونة النرويجية 1% بفضل المعنويات في السوق وارتفاع أسعار النفط.

واستفاد اليورو من ضعف الدولار وارتفع أكثر من نصف بالمئة إلى 1.1379 دولار، ليبتعد أكثر عن أقل مستوى في 2018 الذي سجله الشهر الماضي عند 1.1216 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، 0.6% ليسجل أقل مستوى خلال اليوم الإثنين عند 96.719.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من 1% إلى 6.8790 يوان للدولار لكن المحللين يقولون إن الاقتصاد الصيني أقل استقرارًا منه قبل عام، وإن صعود اليوان قد يكون موقتًا فحسب.