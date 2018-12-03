النفط يرتفع متأثرًا باتفاق أميركا والصين بشأن التجارة وانسحاب قطر من «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 10:19 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط 5%، اليوم الإثنين، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أية رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يومًا وقبل اجتماع «أوبك» هذا الأسبوع، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 53.41 دولار للبرميل بزيادة 2.48 دولار للبرميل أو 4.9% عن آخر سعر إغلاق.

وتعزز الخام الأميركي أيضًا بإعلان كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم المنتجين على خفض الإنتاج بنسبة 8.7% أو 325 ألف برميل يوميًّا لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات. ويصدَّر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.

وزاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9% إلى 62.35 دولار للبرميل.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يومًا على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة «أوبك» في السادس من ديسمبر، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميًّا مقارنة بمستويات أكتوبر وهو الأعلى لـ«أوبك» كمنظمة منذ ديسمبر 2016.

وعلى صعيد «أوبك»، أعلنت قطر، يوم الإثنين، أنها ستنسحب من المنظمة في يناير.

وإنتاج قطر النفطي لا يتجاوز 600 ألف برميل يوميًّا، لكنها أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

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