البنك الدولي يخصص 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

مقر البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، تخصيص نحو 200 مليار دولار بين العامين 2021 و2025 لاستثمارات تهدف لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي، ليضاعف بذلك المبلغ المخصص للفترة السابقة.

وأكد البنك الدولي في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، أن «هذه الخطوة توجه إشارة قوية إلى المجتمع الدولي ليحذو حذونا».

ويشتمل مبلغ الـ200 مليار دولار على مئة مليار دولار من التمويلات المباشرة من البنك الدولي، على أن يأتي ثلث بقية المبلغ من وكالتين تابعتين للبنك الدولي، أما بقية المبلغ فسيكون من أموال خاصة تحشدها مجموعة البنك الدولي.

وأتى الإعلان بعد انطلاق مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول المناخ في بولندا أمس الأحد.

وتعهدت الدول المتطورة برفع التمويلات العامة والخاصة، المخصصة لسياسات المناخ في الدول النامية، إلى مئة مليار دولار بحلول العام 2020، في مقابل 48.5 مليار في العام 2016، و56.7 مليار العام الماضي.

ورغم هذه الزيادة، تطالب دول الجنوب بتعهدات أوضح من دول الشمال.

وقال مسؤول المناخ في البنك جون روم: «إذا لم نخفض الانبعاثات ونبدأ بتكييف الاقتصاد الآن سيزيد عدد الفقراء في العالم بمئة مليون نسمة بحلول 2030»، مؤكدًا أن الرزمة التي أعلنها البنك الدولي توازي نحو 40 مليار دولار في السنة.