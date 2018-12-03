البنك الدولي يخصص 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 10:13 صباحا
مقر البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، تخصيص نحو 200 مليار دولار بين العامين 2021 و2025 لاستثمارات تهدف لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي، ليضاعف بذلك المبلغ المخصص للفترة السابقة.

وأكد البنك الدولي في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، أن «هذه الخطوة توجه إشارة قوية إلى المجتمع الدولي ليحذو حذونا».

ويشتمل مبلغ الـ200 مليار دولار على مئة مليار دولار من التمويلات المباشرة من البنك الدولي، على أن يأتي ثلث بقية المبلغ من وكالتين تابعتين للبنك الدولي، أما بقية المبلغ فسيكون من أموال خاصة تحشدها مجموعة البنك الدولي.

وأتى الإعلان بعد انطلاق مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول المناخ في بولندا أمس الأحد.

وتعهدت الدول المتطورة برفع التمويلات العامة والخاصة، المخصصة لسياسات المناخ في الدول النامية، إلى مئة مليار دولار بحلول العام 2020، في مقابل 48.5 مليار في العام 2016، و56.7 مليار العام الماضي.

ورغم هذه الزيادة، تطالب دول الجنوب بتعهدات أوضح من دول الشمال.

وقال مسؤول المناخ في البنك جون روم: «إذا لم نخفض الانبعاثات ونبدأ بتكييف الاقتصاد الآن سيزيد عدد الفقراء في العالم بمئة مليون نسمة بحلول 2030»، مؤكدًا أن الرزمة التي أعلنها البنك الدولي توازي نحو 40 مليار دولار في السنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء