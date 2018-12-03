قطر تنسحب من «أوبك» بداية العام 2019

شعار «أوبك» على مقر المنظمة في فيينا

أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، اليوم الإثنين، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارًا من يناير 2019، وذلك للتركيز على صناعة الغاز الطبيعي.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي في الدوحة إنه تم إبلاغ المنظمة، اليوم الإثنين، بالقرار، حسب «فرانس برس».

وأوضح أن القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال.

وقطر عضو في منظمة «أوبك» منذ العام 1961.

وتعد قطر أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، وسبق وأعلنت، في يوليو 2017، عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30% من 77 إلى 100 مليون طن سنويًّا.

وتعد قطر، التي تبلغ مساحتها 11 ألفًا و600 كلم مربع، المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الأرباح التي حصَّلتها من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.