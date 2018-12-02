إنتاج روسيا النفطي يتراجع في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 10:20 صباحا
مضخة نفط في روسيا (أرشيفية: رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، نشرت اليوم الأحد، أن إنتاج البلاد اليومي من النفط بلغ 11.37 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، انخفاضًا من 11.41 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.532 مليون طن مقارنة مع 48.262 مليون في أكتوبر، وفق ما أوردت «رويترز».

وبلغ إنتاج الغاز 62.67 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.09 مليار متر مكعب يوميًا، مقارنة مع 63.64 مليار متر مكعب في أكتوبر.

وتزامن ذلك مع تراجع الإنتاج الكلي لدول منظمة «أوبك» في نوفمبر من أعلى مستوى في عامين، حسب مسح أجرته «رويترز»، بسبب العقوبات الأميركية على إيران، رغم أن السعودية والإمارات عمدتا إلى سد معظم الفجوة في الإنتاج الإيراني استجابة لدعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وضخ الأعضاء الخمسة عشر في المنظمة 33.11 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، بانخفاض قدره 160 ألف برميل يوميًا من أكتوبر، الذي سجل أعلى مستوى لإنتاج «أوبك» منذ ديسمبر 2016.

وهبطت أسعار النفط حوالي 30% منذ مطلع أكتوبر بفعل مخاوف بشأن احتمال ظهور تخمة جديدة في المعروض. ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وحلفاؤها، بما فيها روسيا، في السادس والسابع من ديسمبر الجاري لبحث خفض الإمدادات.

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