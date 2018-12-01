العجز التجاري التركي يتراجع 90% في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 04:05 مساء

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية، اليوم السبت، أن العجز التجاري في البلاد تراجع بنسبة 90% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 0.6 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات وانكمشت الواردات.

وأشارت البيانات، نقلت عنها وكالة «رويترز»، إلى أن الصادرات زادت بنسبة 9.49%، لتصل إلى 15.53 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة حوالي 21.47%، لتصل إلى 16.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

كما أعلنت غرفة تجارة اسطنبول أن أسعار التجزئة في اسطنبول، كبرى المدن التركية، انخفضت في نوفمبر بنسبة 0.24% مقارنة بشهر أكتوبر السابق.

وأضافت الغرفة أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، ارتفعت في نوفمبر بنسبة 0.18% عما كانت عليه في الشهر السابق.

وشهد الاقتصاد التركي خلال العام الجاري انكماشا ملحوظًا بسبب أزمة عملة ضربت البلاد، وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن يستمر الانكماش حتى منتصف العام المقبل.

ورجحت الوكالة، في تقرير سابق لها، أن يؤثر التضخم والقفزة في تكلفة الإقراض على القدرة الشرائية للأتراك واستهلاك القطاع الخاص وبالتالي الاستثمار، مما يسبب انكماشًا حادًا في الطلب بالقطاع الخاص المحلي.

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