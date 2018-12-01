طهران تعلن عن «آلية جديدة» لبيع نفطها إلى كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 01:40 مساء
الرئيس الايراني حسن روحاني (ا ف ب)

أعلن مسؤول إيراني، السبت، أن إيران أعدت «آلية» تتيح بيع نفطها إلى كوريا الجنوبية، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي، وفق «فرانس برس».

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن حسن تنهايي رئيس غرفة التجارة الإيرانية الكورية الجنوبية قوله «تم وضع آلية لحل مشكلة عائدات صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية: سيتم تبادل عائدات تصدير النفط الإيراني باستيراد منتجات» كورية جنوبية.

وتابع المسؤول أن المصرفين المركزيين، الكوري الجنوبي والإيراني، سيقيمان «صندوقًا مشتركًا» لتسيير هذا التبادل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد في الخامس من نوفمبر فرض العقوبات على القطاعين النفطي والمالي في إيران، بعد سحب بلاده من الإتفاق حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.

بعدها سمحت الولايات المتحدة لثماني دول بينهما كوريا الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني لفترة موقتة. وتعتبر كوريا الجنوبية حليفة للولايات المتحدة وهي كانت أوقفت شراء النفط الإيراني.

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وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي اشترت سول 285 ألف برميل يوميًا من إيران، حسب وكالة بلومبرغ. وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثالث مع طهران بعد الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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