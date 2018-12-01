الشرطة تفتش مكاتب إدارة «دويتشه بنك» في إطار تحقيقات «أوراق بنما»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 11:47 صباحا
سيارة شرطة أمام مقر «دويتشه بنك» في فرانكفورت (رويترز)

قالت مصادر لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، إن الشرطة الألمانية فتشت مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة «دويتشه بنك»، في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم «أوراق بنما».

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك كارل فون رور في بيان: «سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط والعمل مع السلطات على نحو بناء».

وتأتي مداهمات الشرطة في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته، وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيسًا تنفيذيًا للبنك في أبريل في محاولة لإعادة بناء المصرف. وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلًا في مجلس الإدارة لكن الإيرادات واصلت الهبوط.

وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال. ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.

وذكر أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها «أوراق بنما»، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما، وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل 2016.

وهوت أسهم «دويتشه بنك»، البنك الأكبر في ألمانيا، حوالي 2.9% بعدما سجلت انخفاضًا قياسيًا، الجمعة، مع استمرار حملة بدأت الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.

وخسرت أسهم البنك نحو نصف قيمتها هذا العام بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو (19.3 مليار دولار) فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة العشرين: التجارة في لقاء ترامب ـ شي.. والنفط في اجتماع بوتين ـ سلمان
اقتصاد
مطالب بوقف العلماء المشاركين في إجراء تعديل وراثي على طفلين
طب وصحة
عصابة مسلحة تقتحم سكن عمال غرب سرت وتقتل سودانيًا وتنهب أموالهم
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
إغلاق موانئ تصدير النفط.. وتحذيرات من توقف الإنتاج حال استمرار سوء الأحوال ...
ليبيا
مؤسسة النفط: 23.7 مليار دولار إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بزيادة 73%
ليبيا
محمد دومة لـ«الوسط»: لا بديل عن تسليح شباب الجنوب.. ولا مفاوضات لتحرير مختطفي ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: تعديلات «النواب» هل تخرجه من حالة المراوحة السياسية؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السحلب التركي بالقرفة