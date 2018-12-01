الشرطة تفتش مكاتب إدارة «دويتشه بنك» في إطار تحقيقات «أوراق بنما»

سيارة شرطة أمام مقر «دويتشه بنك» في فرانكفورت (رويترز)

قالت مصادر لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، إن الشرطة الألمانية فتشت مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة «دويتشه بنك»، في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم «أوراق بنما».

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك كارل فون رور في بيان: «سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط والعمل مع السلطات على نحو بناء».

وتأتي مداهمات الشرطة في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته، وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيسًا تنفيذيًا للبنك في أبريل في محاولة لإعادة بناء المصرف. وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلًا في مجلس الإدارة لكن الإيرادات واصلت الهبوط.

وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال. ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.

وذكر أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها «أوراق بنما»، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما، وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل 2016.

وهوت أسهم «دويتشه بنك»، البنك الأكبر في ألمانيا، حوالي 2.9% بعدما سجلت انخفاضًا قياسيًا، الجمعة، مع استمرار حملة بدأت الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.

وخسرت أسهم البنك نحو نصف قيمتها هذا العام بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو (19.3 مليار دولار) فقط.