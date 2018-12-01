توقيع اتفاقية جديدة للتبادل الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد توقيع اتفاقية التبادل الحر

وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقية جديدة للتبادل الحر لأميركا الشمالية خلال حفل رسمي نظم، أمس الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «هذا نموذج اتفاق للتبادل الحر سيغير الخارطة التجارية بالنسبة للجميع»، في إشارة إلى الاتفاقية التي كانت موضع مفاوضات شاقة بين الدول الثلاثة بضغط من ترامب، وفق «فرانس برس».

والاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أبرمت في 30 سبتمبر تحل محل اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية السارية منذ 1994 والتي قرر الرئيس الأميركي الانسحاب منها.

وكان المفاوضون من الدول الثلاثة توصلوا إلى اتفاق بعد ماراثون من المحادثات بدأ في مطلع سبتمبر. وتوصلت الاطراف الثلاثة أخيرًا إلى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة وخصوصًا في ما يتعلق بالسيارات والزراعة.