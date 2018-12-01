ماكرون يطلب من آبي الإبقاء على تحالف «رينو - نيسان»

ماكرون وآبي خلال قمة العشرين في الأرجنتين (فرانس برس)

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الأمل في الإبقاء على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

وأعلن الاليزيه، أمس الجمعة، بعد انتهاء اللقاء الذي صادف يوم تمديد اعتقال كارلوس غصن أن «تبادل الحديث حول رينو كان مقتضبًا مع التذكير فقط بأن الإجراء القضائي يجب أن يتبع مساره»، وفق «فرانس برس».

وأضاف الاليزيه أن «الرئيس أكد تمسكه بالابقاء على التحالف وكذلك استقرار المجموعة». وألقت الشرطة في طوكيو القبض على غصن 19 نوفمبر، ضمن قضية إخفاء عائدات مالية.

ويتيح تمديد احتجاز غصن مهلة للمدعين حتى العاشر من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن اتهامه بالتصريح عن راتب أقل مما يقبض.

وفي حال توجيه التهمة اليه يمكن أن يطلق سراحه بانتظار المحاكمة أو توقيفه بانتظار الإجراءات.

ويواجه غصن عددًا من التهم ومنها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.