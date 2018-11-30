الدولار يرتفع مع ترقب لقاء ترامب ورئيس الصين

دولارات. (أرشيفية. رويترز)

سجلت العملة الأميريكية (الدولار) ارتفاعًا، الجمعة، مع ترقب السوق بقلق لنتائج المباحثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع المقبل، والتي قد يتحدد في ضوئها ما إذا كانت التوترات التجارية بين البلدين ستتصاعد.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.13626 دولار، بينما ارتفع الدولار بعض الشيء إلى 113.53 ين. فيما انخفض الأسترليني بنحو 0.4% إلى 1.2752 دولار أميركي.

الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأميركية

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.99، مبتعدًا عن أدنى مستوى في الأسبوع الذي سجله الخميس، عندما بلغ 96.626 بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول هذا الأسبوع دفعت المستثمرين إلى السؤال عما إذا كان المجلس بصدد إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.