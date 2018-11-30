أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبل اجتماع ترامب وشي

سبائك من الذهب في فيينا (أرشيفية رويترز)

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، يوم الجمعة، مع تغير طفيف في الدولار، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متباينة بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ التجارة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين يوم السبت، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أن ترامب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأرجنتين يوم الخميس، حيث قال إن اتفاقًا قد بات وشيكًا لكنه غير متأكد إن كان يريد مثل هذا الاتفاق.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1224.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة إلى 1229.7 دولار للأوقية. وسجل مؤشر الدولار تغيرًا طفيفًا يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 14.32 دولار للأوقية. وزادت الأسعار بنحو 0.7% منذ بداية الشهر إلى الآن.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 813.40 دولار للأوقية، وهو على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي بعدما هبط بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1187.65 دولار للأوقية، وكان قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا خلال الجلسة عند 1190 دولارًا للأوقية.