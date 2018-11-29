مصدر: غصن أخفى قسمًا من إيراداته في تحالف «نيسان وميتسوبيشي» عمدًا

كارلوس غصن. (أ ف ب)

قال مصدر مطلع إن كارلوس غصن، الذي تتهمه نيابة طوكيو بالتستر على إيراداته في تحالف «رينو ونيسان وميتسوبيشي»، أخفى عمدًا اعتبارًا من 2009 قسمًا من راتبه بعد دخول قانون يرغمه على كشف قيمة راتبه بالكامل حيز التنفيذ.

وذكر المصدر، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أن الوقائع بدأت خلال السنة المالية 2009-2010 بسبب تطبيق قانون يفرض على المسؤولين الكبار الأعلى أجرًا كشف إيراداتهم.

ويشتبه في أن يكون رئيس تحالف «رينو ونيسان وميتسوبيشي» لصناعة السيارات، الذي لا يزال موقوفًا، قد قلل من قيمة إيراداته لدى نيسان بمليار ين سنويًا (7.7 مليون يورو) خلال الفترة من أبريل 2010 إلى مارس 2015 في وثائق عامة سلمتها المجموعة للسلطات المالية اليابانية.

وكان غصن أوقف في 19 نوفمبر الجاري.

وقال المصدر القريب من التحقيقات لدى نيسان والنيابة «فجأة اضطر غصن إلى كشف إيراداته (التي كانت تقدر في حينها بملياري ين) واعتبارًا من تلك اللحظة بدأ يقسمها إلى جزأين: مبلغ يعلن عنه وآخر لا يعلن عنه يفترض أن يسدد له عندما يتقاعد من المجموعة».

وطلب غصن «من مساعديه التحقق من أن الإيرادات التي ستدفع له لاحقًا ليست ظاهرة للأقسام الأخرى في الشركة»، وفق المصدر المطلع.

وأوضح المصدر أن «ثمة وثائق تحمل توقيع كارلوس غصن تشير إلى المبالغ المختلفة التي كانت محفوظة سرًا»، مضيفًا أن المبالغ السنوية غير المعلنة ازدادت على مر السنين وبلغت خلال السنة المالية 2017-2018 ما قيمته 1.7 مليار ين.

وهدف المناورة بحسب الصحف كان تجنب انتقادات أصحاب الأسهم والموظفين في بلد يتقاضى فيه رؤساء مجالس الإدارة رواتب أقل من دول أخرى.