ترامب يريد فرض رسوم على السيارات المستوردة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة لحماية هذا القطاع الصناعي الأميركي.

وهو إجراء يهدد الصادرات الألمانية بشكل خاص لأن صناعة السيارات تشكل قطاعًا مهمًا لاقتصادها.

وانتهز ترامب فرصة إعلان خطة اجتماعية لمجموعة «جنرال موتورز»، ليبرر وجود مثل هذه الإجراءات الحمائية، قائلًا إنها سمحت بحماية الشاحنات الصغيرة المكشوفة «بيك آب» من المنافسة الأجنبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي، في تغريدة أمس الأربعاء، «لو فعلنا الأمر نفسه مع السيارات التي تأتي إلى هنا لكان جرى إنتاج مزيد من السيارات هنا (...) ولما أغلقت جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيغن وميريلاند».

من جهة أخرى، قال الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، في بيان، إن ترامب كلفه «دراسة كل الأدوات المتوافرة لتعريفات مساوية لتلك التي تفرضها الصين على السيارات» الأميركية.

وتبلغ الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على السيارات الأميركية 40%. وقال لايتهايزر: «هذا أكبر من نسبة الـ15% التي تفرضها الصين على شركائها التجاريين الآخرين».

وكان ترامب انتخب بناء على وعد باستحداث وظائف في القطاع الصناعي.

رسوم على السيارات الأوروبية قريبًا؟

أعلن البيت الأبيض في نهاية مايو نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات للدفاع عن هذا القطاع الذي يشكل رمزًا للصناعة الأميركية، في حين يدين ترامب باستمرار الخلل في الميزان التجاري.

وفي 2017، بلغ عدد السيارات المستوردة المباعة في السوق الأميركية 8.3 مليون سيارة أي أقل من حوالي 17 مليون سيارة في الإجمال.

وستعفى السيارات المستوردة من كندا والمكسيك اللتين أبرمتا للتو اتفاقًا جديدًا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.

وينتج هذان البلدان الجزء الأكبر من السيارات المستوردة للولايات المتحدة (4.27 مليون) قبل اليابان (21% من الواردات) وألمانيا (11%) وكوريا الجنوبية (8%).

وكلف ترامب في نهاية مايو وزارة التجارة إجراء تحقيق معمق لتحديد جدوى وحجم رسوم من هذا النوع.

وخلال الصيف، عقدت إدارة ترامب جلسات استماع لأبرز الأطراف الفاعلين الأميركيين والأجانب ودرست بدقة مئات التعليقات المكتوبة المعارضة بمعظمها هذه الرسوم.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض، في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»، إن وزارة التجارة لم ترفع بعد تقريرًا كاملًا للرئاسة. لكن تقريرًا تمهيديًا طرح ويتضمن تشخيصها الوضع وتوصياتها حول قيمة الرسوم والدول المستهدفة.

وفي نهاية المطاف، يعود القرار النهائي إلى ترامب الذي قال إن «الرئيس يملك سلطة واسعة في المجال»، ملمحًا بذلك إلى أنه يمكن أن يتجاوز توصيات وزير التجارة ويلبور روس.

الإجراءات الانتقامية الأوروبية جاهزة

ذكرت الصحف الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيكون على الأرجح مستهدفًا بهذه الرسوم التي يمكن أن تعلن الأسبوع المقبل بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

في حال تم ذلك، فسينهي ذلك الهدنة بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وفي واشنطن اكتفى الوفد الأوروبي بالتذكير بالتصريحات التي أدلت بها المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، خلال زيارة العاصمة الفدرالية عندما قالت إن الاتحاد الأوروبي لديه لائحة للرسوم الجمركية جاهزة إذا فرض الأميركيون رسومًا. وذكرت بأنه بموجب اتفاق يوليو، يعلق فرض الرسوم طالما أن المفاوضات متواصلة.

وأقرت مالمستروم بأن أوروبا «لم تتلق أي تأكيدات» بأنه سيجري إعفاؤها من الرسوم الجديدة على السيارات.

وفي المفوضية الأوروبية، تقول مصادر إنه ليس هناك أي لقاء مقرر بين يونكر وترامب خلال قمة العشرين «مع أنه من غير المستبعد أن يلتقيا مصادفة على هامش القمة».

وفي فرنسا أكدت وزارة الاقتصاد أن ليس لديها «معلومات عما هو مطروح أو غير مطروح على طاولة رئيس الولايات المتحدة».

وأضافت: «من حيث المبدأ، إنها رسوم نرفضها ونرى أنها غير شرعية ولا أساس قانونيًا لها».

أما خبراء الاقتصاد فيحذرون من إجراءات حمائية لقطاع يعتبر استراتيجيًا.

ولم يتردد صانعو السيارات الأميركيون أنفسهم من التعبير علنًا عن مخاوفهم على الوظائف.

وتفرض الولايات المتحدة رسومًا ضئيلة جدًا على السيارات المستوردة مقارنة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والصين.