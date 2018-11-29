الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأميركية

دولارات. (أرشيفية. رويترز)

انخفض الدولار مقابل بقية العملات الرئيسة، اليوم الخميس، حيث فسرت الأسواق تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن سعر الفائدة أقل من مستوى الحياد بقليل كمؤشر على قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسة، 0.2% إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع، بحسب وكالة «رويترز».

وفاجأ باول الأسواق، أمس الأربعاء، عندما لمح إلى أن سعر الفائدة القياسي البالغ اثنين إلى 2.25% «أقل بقليل فقط» من النطاق الواسع لتقديرات المستوى المحايد، والذي كان في سبتمبر بين 2.5 و3.5%.

ويخالف هذا تعليقات باول في أكتوبر عندما قال إن سعر الفائدة «يبعُد كثيرًا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن».

وتراجع الدولار على نطاق واسع، حيث انخفض 0.4% مقابل الين الياباني إلى 113.25 ين، بينما نزل 0.25 أمام اليورو.

وسجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2830 دولار لكنه انخفض 0.2% مقابل اليورو إلى 88.81 بنس.