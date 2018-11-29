النفط يرتفع قبيل اجتماع العشرين لكن وفرة المعروض تكبح المكاسب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 12:04 مساء
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بفضل حالة التفاؤل بأن المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين القادم قد تساعد الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية أعلى مستوياتها في عام.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي مرتفعة 20 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 50.49 دولار للبرميل. كانت السوق ختمت الجلسة السابقة منخفضة 2.5% عند 50.29 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي.

وزاد خام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 58.82 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.4% أمس الأربعاء إلى 58.76 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين أكثر من و1% في أوائل المعاملات الآسيوية.

وقال كبير المحللين لدى «سي ام سي ماركتس» مايكل مكارثي: «رأينا زيادات ضخمة في المعروض، وهناك شكوك إزاء حالة الطلب. لكن، قد نرى تحركًا في قضايا التجارة العالمية خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي يبدأ يوم الجمعة».

وأضاف: «أعتقد أننا نرى بعض تكوين المراكز قبيل تلك الأحداث المحتملة الإيجابية للطلب».

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