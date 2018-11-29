رغم تراجعه بشكل كبير .. بوتين: روسيا «راضية» عن المستوى الحالي لسعر النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 08:58 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الاستثمار في موسكو. (فرانس برس)

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ روسيا راضية عن مستوى سعر النفط الحالي البالغ نحو 60 دولارًا للبرميل، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب المخاوف من زيادة المعروض العالمي من الذهب الأسود.

وقال بوتين في منتدى استثماري إنّ سعر برميل النفط «هبط ثم ارتفع مرة أخرى، لكن في رأيي فإنّ المستوى عند حوالي 60 دولارًا مقبول تمامًا، ونحن راضون تمامًا»، بحسب «فرانس برس».

وأشار إلى أنّ أحدث موازنة روسية وُضِعت على افتراض أنّ سعر برميل النفط يبلغ 40 دولارًا.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية العضو في منظمة الدول المصدرة البترول (أوبك).

لكن بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أربع سنوات في أكتوبر الفائت، انخفضت أسعار النفط بنحو 30% بسبب المخاوف من تراجع الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ مؤشر برنت الأوروبي للنفط أقلّ من 60 دولارًا للبرميل الأربعاء، فيما سجل نظيره الأميركي «دبليو تي آي» أكثر من 51 دولارًا بقدر بسيط.

وتتعاون روسيا منذ سنوات مع منظمة الدول المصدرة البترول (أوبك) التي هي ليست عضوًا فيها.

وقال بوتين إنّ هذا التعاون حقق نجاحًا «بنسبة 100%»، مضيفًا أن هذا يرجع بشكل كبير إلى السعودية، مما أدى إلى نتائج إيجابية».

وأضاف بوتين: «يتعين علي أن أعترف بأن جزءًا كبيرًا من ذلك قد حصل بفضل موقف السعودية. وهذا في الأساس استحقاق للسعودية وولي العهد، فقد كان المبادر إلى ذلك. وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية».

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركاؤها، ومن بينهم روسيا، في فيينا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أهداف الإنتاج.

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